Lo è un giardino... senza giardiniere - Cruciverba

Oltre il giardino (Being There) è un film del 1979 diretto da Hal Ashby, con Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvyn Douglas, presentato in concorso al Festival di Cannes 1980. La pellicola è tratta dal romanzo Presenze dello scrittore polacco Jerzy Kosinski, il quale ne ha anche scritto la sceneggiatura.

Il Peterbilt 281 è stato un trattore stradale costruito dalla Peterbilt dal 1954 al 1976. Ci fu una serie simile, nota come 351, quasi identica alla 281, fatta eccezione per un secondo asse di trasmissione, la cui produzione proseguì anche successivamente alla dismissione della 281. Molto popolare tra i camionisti, rimase sconosciuta alla maggior parte del pubblico fino all'uscita del primo lungometraggio di Steven Spielberg, Duel, nel 1971.