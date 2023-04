Furti in strada - Cruciverba

Dominic "Dom" Toretto è uno dei protagonisti della saga cinematografica Fast and Furious. Introdotto dal primo capitolo come antieroe, sarà assente nel secondo film e nel terzo comparirà solo in un breve cameo nel finale. Dal quarto film della saga diventerà il protagonista insieme a Brian O'Conner fino al settimo film per poi essere il solo protagonista nel film successivo data la prematura morte di Paul Walker (interprete di O'Conner).

'A storia mia ('O scippo) è il primo album in studio del cantante italiano Nino D'Angelo, pubblicato il 15 settembre 1976.