Fucile che era in dotazione all esercito italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fucile che era in dotazione all esercito italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FAL

Soluzione e Curiosità per: Fucile che era in dotazione all esercito italiano L'M4 (conosciuto anche come Colt M4 dall'azienda statunitense che lo produce, la Colt's Manufacturing Company) è un fucile d'assalto prodotto negli USA a partire dal 1994. Disponibile anche in configurazione carabina, è una versione migliorata dell'M16A2. Il FAL (acronimo francese di "Fusil Automatique Léger", in italiano "Fucile Automatico Leggero") è un fucile da battaglia in calibro 7,62 × 51 mm NATO, prodotto a Liegi dalla Fabrique Nationale de Herstal a partire dal 1953. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Fucile che era in dotazione all esercito italiano : fucile; dotazione; esercito; italiano; L attenti eseguito con il fucile in mano S inastava sul fucile Modo di portare il fucile Tipico fucile siciliano Quella del fucile è rigata Pistola elettrica in dotazione alle forze dell ordine Servizio o dotazione aggiuntiva a scelta ing Ha in dotazione autoemoteche Pistola clettrica in dotazione alle forze dell ordine La dotazione di attrezzi necessari Una prestigiosa Brigata di paracadutisti dell esercito La famiglia de Medici l esercito su Firenze Un pezzo grosso dell esercito Un soldato del nostro esercito con la penna nera Quelle dell esercito britannico erano rosse Claudio _, attore italiano Il Sandrino del calcio italiano Un mare in parte italiano Zoppicante come l italiano degli stranieri PCI: Partito __ italiano Cerca altre Definizioni