È dura in camerata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È dura in camerata.

Soluzione 2 lettere : CI

Soluzione e Curiosità per: e dura in camerata Naja è un film del 1997 diretto da Angelo Longoni. Sigle Carta d'identità

Chemical ionization – ionizzazione chimica, tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa

– ionizzazione chimica, tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa Common Interface – interfaccia elettronica digitale per apparecchi televisivi sviluppata dal DVB Project

– interfaccia elettronica digitale per apparecchi televisivi sviluppata dal DVB Project Configuration Item nella Gestione della configurazione

nella Gestione della configurazione Credito Italiano

Carico insulinico

Cardiac Input – Ritorno venoso al cuore (vedi Gittata cardiaca) Aeronautica Albatros C.I – biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke Codici CI – codice vettore IATA di China Airlines

CI – codice FIPS 10-4 del Cile

CI – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Costa d'Avorio

CI – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Cibitoke (Burundi)

CI – codice ISO 3166-2:IT della provincia soppressa di Carbonia-Iglesias (Italia)

CI – codice ISO 3166-2:NI di Chinandega (Nicaragua) Informatica .ci – dominio di primo livello della Costa d'Avorio Linguistica ci – digramma corrispondente in italiano al fonema [] Altro CI – sigla della congregazione dei Giuseppini del Belgio

CI – sigla della Provincia di Carbonia-Iglesias

Ci – abbreviazione di cirro

CI – 101 nel sistema di numerazione romano

Ci – simbolo del curie

Ci – forma di poesia lirica cinese

– forma di poesia lirica cinese ci – pronome della lingua italiana

Proteina cI – inibitore di trascrizione del fago lambda

– inibitore di trascrizione del fago lambda C.I. – indice internazionale dei coloranti (Colour Index International) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «ci» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 aprile 2023

