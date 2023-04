Dopo te in eterno - Cruciverba

L'eterno ritorno dell'uguale (più spesso detto soltanto eterno ritorno), è una teoria filosofica di Friedrich Nietzsche che si ritrova genericamente nelle concezioni del tempo ciclico, come quella stoica, per cui l'universo rinasce e rimuore in base a cicli temporali fissati e necessari, ripetendo eternamente un certo corso e rimanendo sempre se stesso. In senso più specifico l'"Eterno Ritorno dell'Uguale" è uno dei capisaldi della filosofia di Nietzsche che, tuttavia, secondo ...

Sigle

Regia Nave – denominazione posta anteriormente a tutte le navi appartenenti alla Regia Marina

– denominazione posta anteriormente a tutte le navi appartenenti alla Regia Marina Registered Nurse – Infermiere

– Infermiere Rinnovamento nazionale ( Renovación Nacional ) – partito politico cileno

( ) – partito politico cileno Royal Navy – marina britannica

– marina britannica RN – targa automobilistica della provincia di Rimini (Emilia-Romagna)

Chimica

Rn – simbolo chimico del radon

Codici

RN – codice vettore IATA di Air Horizons

rn – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua rundi

RN – codice ISO 3166-2:BR del Rio Grande do Norte (Brasile)

RN – codice ISO 3166-2:IE di Roscommon (Repubblica d'Irlanda)

RN – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Rimini (Italia)

RN – codice ISO 3166-2:UY di Río Negro (Uruguay)

Religione

R.N. – Religiose di Nazareth

Sport

RN – abbreviazione di Rari Nantes nella denominazione di società sportive di nuoto e pallanuoto

Altro

RN – sigla automobilistica internazionale del Niger

Altri progetti