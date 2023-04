Diverbio, litigio - Cruciverba

Il delitto di Avetrana è un caso di omicidio commesso il 26 agosto 2010 ad Avetrana in provincia di Taranto a danno della quindicenne Sarah Scazzi. La vicenda ha avuto un grande rilievo mediatico in Italia, culminato nell'annuncio del ritrovamento del cadavere della vittima in diretta sul programma Rai Chi l'ha visto dove era ospite, in collegamento, la madre di Sarah, Concetta Serrano Spagnolo.

Le seminariste è un film del 1976 diretto da Guido Leoni.