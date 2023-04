Lo dice chi accetta - Cruciverba

Perché te lo dice mamma (Because I Said So) è un film del 2007 diretto da Michael Lehmann.

Sigle

Satiety index – Indice di sazietà

– Indice di sazietà Sistema internazionale di unità di misura

Smithsonian Institution – istituto di ricerca e museo statunitense

– istituto di ricerca e museo statunitense Sportitalia – emittente televisiva italiana

– emittente televisiva italiana Sports Illustrated – rivista statunitense

– rivista statunitense Staten Island – un borough di New York e un'isola sul fiume Hudson (Stati Uniti)

Astrologia

Si – () ramo terrestre dell'astrologia cinese

Chimica

Si – simbolo chimico del silicio

Codici

SI – codice vettore IATA di Skynet Airlines

si – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua singalese

SI – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Slovenia

SI – codice ISO 3166-2:GN della prefettura di Siguiri (Guinea)

SI – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Siena (Italia)

SI – codice ISO 3166-2:LR della contea di Sinoe (Liberia)

SI – codice ISO 3166-2:SR di Sipaliwini (Suriname)

SI – codice ISO 3166-2:UZ della Regione di Sirdaryo (Uzbekistan)

Etichettatura tessile

SI – sigla della denominazione di sisal

Informatica

.si – dominio di primo livello della Slovenia

Letteratura

Sì (in originale Ja) - romanzo di Thomas Bernhard del 1978

Mitologia

Si – divinità lunare nella mitologia dei Mohicani

Musica

Si – nota musicale

– nota musicale Sì - operetta di Pietro Mascagni del 1919

- operetta di Pietro Mascagni del 1919 Sí - album di Julieta Venegas del 2004

Politica

Sinistra Italiana – partito politico italiano

– partito politico italiano Socialist International – Internazionale socialista

– Internazionale socialista Socialisti Italiani – partito politico italiano

Religione

S.I. – sigla della Compagnia di Gesù (Societas Iesu)

Sì – complesso templare buddhista in Cina

Altro

Sì – affermazione

– affermazione SI – sigla del Sistema internazionale di unità di misura

SI – targa automobilistica della provincia di Siena (Italia)

ŠI – targa automobilistica di Sebenico (Croazia)

SI – targa automobilistica di Siegen (Germania)

SI – targa automobilistica di Siemianowice Slaskie (Polonia)

SI – targa automobilistica di Skalica (Slovacchia)

Piaggio Si – ciclomotore della Piaggio

– ciclomotore della Piaggio SI – "soggetto ignoto", termine utilizzato per riferirsi prevalentemente a un criminale di cui ancora non si conosce l'identità. Tale termine viene utilizzato molto nella serie televisiva americana Criminal Minds. In inglese viene chiamato "Unsub".

Altri progetti