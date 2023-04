Se è delicato non va toccato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è delicato non va toccato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TASTO

Soluzione e Curiosità per: Se e delicato non va toccato I cincillà o cincìglie (Chinchilla Bennett, 1829) sono un genere di roditori originari del Sud America; più precisamente vengono dalla zona delle Ande. Una volta venivano cacciati o allevati (ha rischiato l'estinzione) per la loro pelliccia, mentre adesso è diventato un animale da compagnia, ma sono presenti in natura ancora dei nuclei familiari allo stato brado. control (dall'inglese control, "controllo"), spesso abbreviato in ctrl, è il tasto, presente sulla tastiera dei computer, contrassegnato da Ctrl . Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Se è delicato non va toccato : delicato; toccato; delicato, non drastico Un tessuto delicato spesso di seta fra Un sapore delicato Un colore pallido e delicato Colore tenue e delicato come una matita Salto della palla dopo aver toccato terra Cerca altre Definizioni