Costituiva il punto d inizio della via Appia - Cruciverba

Forum Aemilii era un insediamento romano (specificatamente un forum graccano) situato lungo il tratto appenninico della via Appia antica, nella valle dell'Ufita.

La Porta Capena era situata nell'attuale piazza di Porta Capena a Roma, nella zona dove si incontrano il colle Celio, il Palatino e l'Aventino. La sua probabile posizione era tra l'imbocco di via di Valle delle Camene e l'inizio di via delle Terme di Caracalla (nota come "Passeggiata Archeologica"), di fronte al lato curvo del Circo Massimo. Secondo Sesto Pompeo Festo, lessicografo romano del II secolo d.C., si trovava nel pagus Lemonius, dal quale prendeva il nome una delle tribù in cui si divideva il popolo romano e cioè appunto la 'tribù lemonia'.