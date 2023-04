Consumate dai venti - Cruciverba

Maria Antonia Giuseppa Giovanna d'Asburgo-Lorena, nota semplicemente come Maria Antonietta (Vienna, 2 novembre 1755 – Parigi, 16 ottobre 1793), è stata regina consorte di Francia e Navarra, dal 10 maggio 1774 al 1º ottobre 1791, e regina dei Francesi, dal 1º ottobre 1791 al 21 settembre 1792, come consorte di Luigi XVI. Fu l'ultima regina di Francia dell'ancien régime.

La Banca Popolare Svizzera (in francese: Banque populaire suisse; in tedesco: Schweizerische Volksbank) è stata una banca svizzera. Fu per lungo tempo la quarta banca svizzera dopo l' Unione di Banche Svizzere, il Credit Suisse e la Società di Banca Svizzera.