Complessi di dipendenti - Cruciverba

Le chinasi ciclina-dipendenti (in inglese cyclin-dependent kinase, CDK) sono una classe di protein-chinasi che regolano il ciclo cellulare modificando la struttura di altre proteine, aggiungendo fosfati.

Si definisce composto organico un composto in cui uno o più atomi di carbonio sono uniti tramite legame covalente ad atomi di altri elementi (principalmente idrogeno, ossigeno, azoto). Tra i pochi composti del carbonio non classificati come "organici" si annoverano i carburi, i carbonati e i cianuri.