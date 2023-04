Lo è la commissione che combatte la malavita presente in Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la commissione che combatte la malavita presente in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANTIMAFIA

Soluzione e Curiosità per: Lo e la commissione che combatte la malavita presente in Sicilia Carlo Alberto dalla Chiesa (Saluzzo, 27 settembre 1920 – Palermo, 3 settembre 1982) è stato un generale e prefetto italiano. Squadra antimafia - Palermo oggi è una serie televisiva italiana trasmessa dal 31 marzo 2009 al 10 novembre 2016. Ideata da Pietro Valsecchi e prodotta da Taodue, è stata trasmessa in prima visione da Canale 5. Nel 2017 ha generato uno spin-off, Rosy Abate - La serie, e, successivamente, un prequel, Rosy Abate - Le origini del maleTBA poi sospeso. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è la commissione che combatte la malavita presente in Sicilia : commissione; combatte; malavita; presente; sicilia; BCE : Lagarde = commissione Europea : x commissione d Appello Federale Ursula: presiede la commissione Europea Presiedette la commissione Europea Ursula __ der Leyen: guida la commissione Europea È rosso quello contro cui Snoopy combatte Contro il Rosso combatte Snoopy Contro quello Rosso combatte Snoopy Si combatte con amuleti Vi combattevano i gladiatori nell antica Roma Carabinieri contro la malavita organizzata Gli sbagli che si pagano cari nella malavita Si paga caro nell ambiente della malavita Film e serie sulla malavita romana del XXI secolo Lo è una legata alla malavita È sempre presente in ogni presepio Un aracnide velenoso che è presente in Europa Lo è lo studente non presente in classe È presente nei cereali Un elegante rapace presente nel Mediterraneo Pesci per un tipico piatto di pasta siciliano Capo _ : è l estrema punta occidentale della sicilia Fiume siciliano del papiro Ceramiche siciliane Una specialità ghiacciata della sicilia Cerca altre Definizioni