Un centro friulano alla sinistra del Tagliamento - Cruciverba

San Vito al Tagliamento (San Vît dal Tiliment in friulano standard, San Vît nella variante locale) è un comune italiano di 15 203 abitanti del Friuli-Venezia Giulia.

Latisana (Tisane in friulano standard, Tisana nella variante locale, Latixana in veneto) è un comune italiano di 13 211 abitanti dell'ente di decentramento regionale di Udine, in Friuli-Venezia Giulia.