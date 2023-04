La celebre de Tolomei - Cruciverba

Cleopatra Tèa Filopàtore (in greco antico: epta Te Fpt; in egizio: liw-p-dr, qliu-pa-dra; in latino: Cleopatra Thea Philopator; 70/69 a.C. – Alessandria d'Egitto, 12 agosto 30 a.C.), chiamata nella storiografia moderna Cleopatra VII o semplicemente Cleopatra, è stata una regina egizia appartenente al periodo tolemaico, regnante dal 52 a.C. alla sua morte.

Maria Pia Di Meo, pseudonimo di Maria Pia Tempestini (Roma, 23 settembre 1939), è un'attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana.