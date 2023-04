La capitale del Belgio - Cruciverba

Il Belgio (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'blo/), ufficialmente Regno del Belgio, è uno Stato federale retto da una monarchia costituzionale (denominazione nelle lingue ufficiali: Koninkrijk België in lingua olandese, Royaume de Belgique in lingua francese, Königreich Belgien in lingua tedesca). È uno Stato membro dell'Unione europea situato nell'Europa occidentale. Confina a nord con i ...

Bruxelles (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[by'sl]; in olandese Brussel, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['brsl]; in italiano desueto Borsella) è un'area metropolitana del Belgio (di cui è capitale) di 2.708.766 abitanti (2020) che circonda il comune omonimo e la sua area urbana.