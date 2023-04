Un cambiamento di direttiva - Cruciverba

La direttiva sulla protezione temporanea (Direttiva 2001/55/CE del Consiglio) è una direttiva dell'Unione europea promulgata nel 2001 che prevede una protezione immediata e temporanea per gli sfollati provenienti da paesi non UE, destinata ad essere utilizzata in circostanze eccezionali quando il normale sistema di asilo europeo ha difficoltà a gestire un grande afflusso di rifugiati. È stata introdotta all'indomani delle guerre jugoslave, ma è stata applicata per la prima volta nel ...

Nuovo Contrordine Mondiale è il decimo album del cantautore italiano Povia, autoprodotto, autodistribuito e pubblicato il 23 aprile 2016.