Busto... fuori uso - Cruciverba

Busto Arsizio (, Büsti Gràndi in dialetto bustocco) è un comune italiano di 82 951 abitanti della provincia di Varese, in Lombardia. La città è un polo industriale e commerciale di grande importanza situato in un contesto densamente urbanizzato.

Sigle

Bachelor of Technology – titolo accademico

– titolo accademico Bacillus thuringiensis – batterio formante la tossina BT

– batterio formante la tossina BT Das Badische Tagblatt – quotidiano tedesco di Baden-Baden

– quotidiano tedesco di Baden-Baden Binary Terrain – formato di file di informazione geodetica

– formato di file di informazione geodetica Bluetooth – tecnologia di trasmissione dati a distanza

– tecnologia di trasmissione dati a distanza BitTorrent – sistema di distribuzione di contenuti su Internet

– sistema di distribuzione di contenuti su Internet Bassa tensione

Biotecnologia

Aziende

BT Group – azienda di telecomunicazioni britannica, in precedenza conosciuta come British Telecom, identificata alla Borsa di New York come BT

Codici

BT – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Barletta-Andria-Trani

– codice ISO 3166-2:IT della provincia di Barletta-Andria-Trani BT – codice vettore IATA di Air Baltic

– codice vettore IATA di Air Baltic BT – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Bhutan

– codice ISO 3166-1 alpha-2 del Bhutan BT – codice ISO 3166-2:ID di Banten (Indonesia)

– codice ISO 3166-2:ID di Banten (Indonesia) BT – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Botoani (Romania)

Economia

BT – identificativo alla Borsa di New York di BT Group, azienda britannica di telecomunicazioni

Informatica

.bt – dominio di primo livello del Bhutan

Mineralogia

Bt – abbreviazione di biotite

Musica

BT – musicista statunitense.

– musicista statunitense. BT – raccolta del gruppo musicale giapponese BUCK-TICK del 1999.

Trasporti

BT – targa automobilistica di Veliko Tarnovo ( ), in Bulgaria

– targa automobilistica di Veliko Tarnovo ( ), in Bulgaria BT – targa automobilistica di Bayreuth, in Germania

– targa automobilistica di Bayreuth, in Germania BT – targa automobilistica di Barletta-Andria-Trani, in Italia

– targa automobilistica di Barletta-Andria-Trani, in Italia BT – targa automobilistica di Bitola, in Macedonia del Nord

Altro