In bocca... al pupo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BIBERON

Soluzione e Curiosità per: In bocca... al pupo Il trentaquattresimo Festival di Sanremo si svolse al teatro Ariston di Sanremo dal 2 al 4 febbraio 1984 con la conduzione di Pippo Baudo, al rientro al Festival dopo il suo esordio nel 1968, affiancato da Edy Angelillo, Elisabetta Gardini, Iris Peynado e Tiziana Pini (quest'ultima al suo secondo festival, dopo quello del 1976) e, nel ruolo di damigelle, Isabella Rocchietta e Viola Simoncioni, che all'epoca avevano rispettivamente 6 e 7 anni. Il biberon o poppatoio è un contenitore cilindrico atto a contenere latte o alimenti liquidi per la nutrizione infantile. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 aprile 2023

