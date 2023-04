Benzina per aeroplani - Cruciverba

Il napalm è un derivato dell'acido naftenico e dell'acido palmitico utilizzato per costruire bombe e mine incendiarie, oltre che come combustibile per lanciafiamme. I sali più usati sono il naftenato di alluminio e il palmitato di sodio; il nome infatti deriva dalla fusione di naftenico e palmitico. Si tratta di una emulsione altamente infiammabile che viene preparata poco prima dell'uso bellico e non può essere conservata per lunghi periodi.

Avio (Avi in dialetto trentino) è un comune italiano di 4 091 abitanti della provincia di Trento.