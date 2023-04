Aziona una ruota sulla nave - Cruciverba

In ambito nautico il timone è l'organo direzionale dell'imbarcazione.

Il timoniere è un membro dell'equipaggio di un'imbarcazione, addetto alla manovra del timone. Tra i timonieri di una nave il timoniere di manovra è un incarico di fiducia ricoperto da un esperto timoniere per le manovre di entrata e di uscita dai porti o, più generalmente, per la navigazione in tratti di mare resi pericolosi dalla presenza di numerosi ostacoli, a differenza di un normale timoniere comunemente chiamato a governare in acque aperte. La Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi richiede che un timoniere sia in grado di comprendere e rispondere agli ordini riguardante il timone in inglese.