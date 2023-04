Automobile Club d Italia - Cruciverba

L'Automobile Club d'Italia (conosciuto anche con le sigle RACI fino al 1946 e in seguito ACI) è un ente pubblico non economicoQueste informazioni non sono comprovate da fonti attendibili."> della Repubblica Italiana.

Aci Trezza (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ai'trea]; a Trizza in siciliano) è una frazione di 4 949 abitanti di Aci Castello, comune italiano della città metropolitana di Catania in Sicilia.