Aspra controversia - Cruciverba

Casperia è un comune italiano di 1 207 abitanti della provincia di Rieti nel Lazio, situato tra la riva sinistra del Tevere ed il versante occidentale dei Monti Sabini. Fino al 1947 si chiamava Aspra Sabina. Considerato tra i borghi antichi più belli d'Italia (è stato insignito della bandiera arancione), la sua età millenaria è citata anche da Virgilio nell'Eneide.

La lite, in diritto, è la situazione nella quale due o più parti non riescono a raggiungere un accordo per la reciproca soddisfazione delle rispettive pretese e per ottenerla intentano un'azione legale civile.