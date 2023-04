Appellativo per Giove - Cruciverba

Bacco (Bacchus) è una divinità della religione romana, il suo nome lo si deve all'appellativo greco (Bákkhos), con cui il dio greco Dioniso (s), veniva indicato nel momento della possessione estatica. Nella religione romana, Bacchus, da appellativo, diviene nome vero e proprio della divinità. In ambito etrusco corrisponde a Fufluns.

Giove (in latino: Iupiter o Iuppiter, accusativo Iovem o Diespiter) è il dio supremo (cioè il re di tutti gli dèi) della religione romana e italica, i cui simboli sono il fulmine e il tuono. Presente nel culto di tutti i popoli italici, esso è per eccellenza la divinità del cielo e della luce, come dice il suo nome, derivato dalla radice indoeuropea *dyeu- ("sfolgorare, risplendere"): nome che ricorre in gran parte degli antichi dialetti indoeuropei, dato che il greco Zeus Patér (e at) e l'indoario Dyau Pita ( ) corrispondono all'italico Iuppiter/Diespiter. Col tempo il Giove romano assorbì tutti gli attributi dell'equivalente greco Zeus, fino a venire completamente identificato con esso. Tinia è un dio simile presente nella mitologia etrusca.