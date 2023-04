Andare a sbattere - Cruciverba

Snake è un videogioco presente in molti telefonini, in particolare quelli prodotti dalla Nokia. Le sue origini risalgono agli anni settanta, con il videogioco arcade Blockade; da allora è stato prodotto in numerose piattaforme e varianti, fino a ritrovare nuova fama negli anni novanta grazie ai cellulari.

Paola Ogechi Egonu (Cittadella, 18 dicembre 1998) è una pallavolista italiana, opposto del VakifBank.