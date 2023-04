Amare senza vocali - Cruciverba

Lo scat è un virtuosismo canoro nato nella musica jazz con l'imitazione vocale di strumenti musicali tramite la riproduzione di fraseggi simili a quelli strumentali. Non prevede l'uso di parole compiute, bensì di fonemi dal suono accattivante che il cantante utilizza in chiave ritmica oltre che melodica. I brani in cui si può ascoltare lo scat sono di solito veloci e allegri, e non di rado esso viene utilizzato in chiave grottesca e caricaturale.

Sigle

Magyar Rádió – ente radiofonico ungherese

– ente radiofonico ungherese Materiale di riferimento

Mercury-Redstone – missioni del programma Mercury

Midland Railway – compagnia ferroviaria britannica

– compagnia ferroviaria britannica Missale Romanum o Messale Romano – messale in lingua latina pubblicato da papa Pio V nel 1570

o Messale Romano – messale in lingua latina pubblicato da papa Pio V nel 1570 Mouvement Réformateur – movimento politico belga

Codici

MR – codice vettore IATA di Air Mauritanie

mr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua marathi

MR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Mauritania

MR – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Mirdizia (Albania)

MR – codice ISO 3166-2:LT della contea di Marijampole (Lituania)

MR – codice ISO 3166-2:YE di Al Mahrah (Yemen)

Informatica

.mr – dominio di primo livello della Mauritania

Altro

Mr. – abbreviazione dell'inglese Mister

M r – abbreviazione del francese Monsieur (alternativa alla più diffusa abbreviazione M., o MM. al plurale)

– abbreviazione del francese (alternativa alla più diffusa abbreviazione M., o MM. al plurale) MR – targa automobilistica di Marburg-Biedenkopf (Germania)

