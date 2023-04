All umorista piace cercare quello comico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: All umorista piace cercare quello comico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LATO

Soluzione e Curiosità per: All umorista piace cercare quello comico Candido, o l'ottimismo (Candide, ou l'Optimisme), è un romanzo filosofico di Voltaire che mira a confutare le dottrine ottimistiche come quella leibniziana. Lo scrittore francese fu stimolato sicuramente dal terremoto di Lisbona del 1755 che distrusse la città, mietendo migliaia di vittime. Voltaire scrisse prima un poema sul cataclisma (1756) e successivamente redasse il Candido (1759); egli scrive il Candido in un periodo successivo a numerose ... Lato – in geometria, ciascun segmento che congiunge due vertici adiacenti di un poligono

– in geometria, ciascun segmento che congiunge due vertici adiacenti di un poligono Lato – fiume della provincia di Taranto

– fiume della provincia di Taranto Lato – antica città sull'isola di Creta

– antica città sull'isola di Creta Lato – disc jockey italiano

– disc jockey italiano Lato – un traghetto

– un traghetto Grzegorz Lato – calciatore polacco Pagine correlate Laterale Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «lato» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 aprile 2023

