Se è abboccato è demi - Cruciverba

Il metodo classico (o méthode champenoise, che prende nome dalla regione francese dello Champagne) è un processo di produzione di vino spumante, che consiste nell'indurre la rifermentazione dei vini in bottiglia attraverso l'introduzione di zuccheri e lieviti selezionati (liqueur de tirage). Altre terminologie equivalenti per tale metodo sono: metodo tradizionale e metodo della rifermentazione in bottiglia.

Geografia

Repubblica Ceca

Sec – città del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice

– città del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice Sec – comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice

– comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice Sec – comune del distretto di Plzen-jih, nella regione di Plzen

Slovacchia

Sec – comune del distretto di Prievidza, nella regione di Trencín

Sigle

Securities and Exchange Commission – ente statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori

– ente statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori Sistema europeo dei conti nazionali e regionali – schema di contabilità nazionale

– schema di contabilità nazionale Southeastern Conference – lega del campionato sportivo universitario statunitense NCAA

Astrofisica

Scale Expanding Cosmos (noto anche come Expanding Spacetime Theory, EST) – modello cosmologia non standard sviluppato dalla svedese-americano fisico Johan Masreliez

Automobilismo

Mercedes-Benz SEC – automobile della Mercedes-Benz

Chimica

SEC – selenocisteina

Codici

SEC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Serre Chevalier (Francia)

sec – codice ISO 639-3 della lingua sechelt

Matematica

Sec – secante, funzione trigonometrica

Altro

SEC – Samsung Electronics Corporation

– Samsung Electronics Corporation Sec – tipologia di champagne

– tipologia di champagne sec – abbreviazione comunemente usata per secondo (il simbolo corretto è s )

) Sec – abbreviazione di secolo

Sec – nome del capo del Culto di Skaro "Dalek Sec" presente nel telefilm fantascientifico Doctor Who.

Altri progetti