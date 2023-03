Veicolo per traslochi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo per traslochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FURGONE

Soluzione e Curiosità per: Veicolo per traslochi Il trasferimento o trasloco è il processo durante il quale uno o più individui cambiano sede. Se il trasferimento avviene in un Paese diverso da quello di origine si parla di emigrazione. Il furgone o veicolo commerciale leggero viene classificato tra gli autocarri con cabina incorporata nella carrozzeria, cioè i mezzi di trasporto specifici per il trasporto di merci. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Veicolo per traslochi : veicolo; traslochi; Il veicolo con il manovratore Un veicolo di città veicolo elettrico che fa fermate in città Il veicolo in cui spesso si intonano cori Uscito dal veicolo Un veicolo per traslochi Un veicolo impiegato nei traslochi Un veicolo per i traslochi Veicoli per i traslochi Veicolo da traslochi Cerca altre Definizioni