Le valutazioni dei periti - Cruciverba

La valutazione immobiliare è un'attività che viene svolta dal valutatore abilitato e qualificato che si pone l'obiettivo di determinare (quale scopo principale, ma non unico) un elemento patrimoniale dell'immobile, generalmente consistente nel valore di mercato, ma che può essere differente da quest'ultimo in funzione dello scopo dell'attività valutativa e della tipologia dell'immobile da valutare. Un altro obiettivo, strettamente collegato con il primo, è quello di effettuare una ...

La stima è una valutazione effettuata dal valutatore finalizzata a stabilire il valore numerico di una grandezza, come ad esempio il valore economico e monetario di un bene mobile o immobile. Può essere utilizzata, in casi più rari, per indicare il costo approssimativo di un dato servizio.