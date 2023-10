Uno strumento per misure di precisione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno strumento per misure di precisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NONIO

Significato/Curiosita : Uno strumento per misure di precisione

Suggerimenti del progetto di riferimento. in metrologia uno strumento di misura è uno strumento che ha la funzione specifica di effettuare una misurazione... Suggerimenti del progettoriferimento. in metrologiaèche ha la funzione specificaeffettuare una misurazione... Nonio (Gnun in piemontese e in lombardo) è un comune italiano di 841 abitanti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sovrastante la sponda occidentale del lago d'Orta. Sono presenti, nel territorio comunale, alcune cave di serpentino. La chiesa parrocchiale è dedicata a san Biagio martire. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

