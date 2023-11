La definizione e la soluzione di: Una terracotta sul tetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Una terracotta sul tetto

(acroteria angularia) e sulla linea di colmo del tetto. in origine era costituito da un elemento piatto in terracotta, che poteva essere dipinto o decorato con... La tegola (dal latino tegere, coprire) è un manufatto avente lo scopo principale di proteggere un edificio dalla pioggia, impedendo che questa si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una terracotta sul tetto : terracotta; tetto; Panciuto recipiente di terracotta per l olio; Recipiente di terracotta per l olio; Fa recipienti di terracotta ; Tipo di pentola spesso in terracotta o alluminio; Strumento di terracotta ; Zufolo di terracotta ; Juliette nel film L ussaro sul tetto ; Un tetto per cuccioli; L altopiano detto tetto ilei mondo; Si innesta su un tetto con una finestra; Il locale abitabile sotto le falde del tetto ; Tornare sotto il proprio tetto ;

Cerca altre Definizioni