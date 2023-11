La definizione e la soluzione di: Una grande sala per concerti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Altra risposta : AUDITORIO - AUDITORIUM

Significato e Curiosita su : Una grande sala per concerti

Vienna che si tiene dal 1939 a capodanno nella sala dorata del musikverein di vienna. la popolarità del concerto ne fa uno degli avvenimenti musicali più seguiti... Un auditorium (dal latino audire: "sentire") o sala da concerto è una sala appositamente costruita per ospitare concerti, eventi e spettacoli di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

