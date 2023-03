Una cabina nel bagno - Cruciverba

Il bagno chimico è uno strumento sanitario che utilizza agenti chimici per disinfettare il vaso, in casi in cui non sia possibile farne defluire il contenuto verso il sistema fognario. Il loro utilizzo principale è all'interno di aerei, treni, camper, roulotte e campeggio, ma anche presso cantieri edili, festival musicali e abitazioni non collegate alla fognatura.

Si intende come doccia uno strumento che permette all'acqua di scivolare sopra la persona, stando questa in piedi e senza produrre accumulo d'acqua.