Tribuna per impianti sportivi - Cruciverba

La costruzione dei primi impianti sportivi coperti in Italia risale alla fine degli anni cinquanta del XX secolo, in concomitanza con i giochi della XVII Olimpiade assegnati a Roma. Tra i primi impianti a essere edificati figurano il Palazzo dello Sport all'EUR e il Palazzetto dello Sport lungo via Flaminia, entrambi nella Capitale.

Stand by Me - Ricordo di un'estate (Stand by Me) è un film del 1986 diretto da Rob Reiner, tratto dal racconto Il corpo (The Body), contenuto nella raccolta di novelle Stagioni diverse di Stephen King.