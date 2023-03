Trapani sulle targhe - Cruciverba

Le sigle automobilistiche italiane sono codici di due lettere che identificano le province (o città metropolitane) nelle targhe d'immatricolazione dell'Italia. L'uso della sigla automobilistica, introdotto nel 1927, si è poi diffuso anche in altri settori (soprattutto quello postale, ma poi anche nell'ambito anagrafico e fiscale) per rappresentare la provincia, ad esempio per accompagnare tra parentesi i nomi delle località e specificarne la collocazione geografica. Di solito la sigla ...

Sigle

Associazione TP – Associazione italiana pubblicitari professionisti

– Associazione italiana pubblicitari professionisti Terza Posizione – movimento politico italiano

– movimento politico italiano Torpediniera – nave silurante di piccole dimensioni.

– nave silurante di piccole dimensioni. Trasporto pubblico

Codici

TP – codice vettore IATA di TAP Portugal

TP – codice FIPS 10-4 di São Tomé e Príncipe

TP – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Tropojë (Albania)

TP – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Trapani (Italia)

Fisica

T P – temperatura di Planck

Altro