Si suol dire che non è acqua - Cruciverba

Soluzione e Curiosità per: Si suol dire che non e acqua Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Il sangue è un tessuto fluido presente negli animali dotati di apparato circolatorio, quindi anche nell'uomo; esso ha colore rosso (quello più chiaro è arterioso, quello più scuro venoso) e sapore ferroso, dovuto alla presenza del metallo in forma ossidata (+2). Assolve numerose funzioni essenziali, in primo luogo il trasporto di ossigeno e nutrienti alle cellule dell'organismo e la parallela rimozione da esse di anidride carbonica ed altri metaboliti. Si distingue da altri tessuti con funzione analoga come l'emolinfa degli insetti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

