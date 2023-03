Un succo di agrumi - Cruciverba

Con succo di frutta, anche detto estratto, si intende il risultato dello spremere, con conseguente separazione della parte polposa, di frutti diversi. I succhi di frutta come arance o mele sono molto comuni ed il loro consumo è cresciuto negli ultimi anni per merito delle loro qualità nutritive. I succhi possono essere concentrati e richiedere quindi l'aggiunta di acqua. Per la produzione di succhi di frutta si usano tecniche come l'evaporazione, essiccazione e pastorizzazione.

Il succo d'arancia, conosciuto anche come "spremuta", è un succo di frutta che si ottiene dalla spremitura della polpa di arancia. È una bevanda in uso in tutto il mondo e in alcuni paesi viene spesso usata per la colazione.