Strumento fragoroso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento fragoroso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TAMBURO

Significato/Curiosita : Strumento fragoroso

Generalmente è uno strumento a suono indeterminato anche se in alcuni metodi di percussione viene indicato solamente come strumento a suono determinato... Generalmente è unoa suono indeterminato anche se in alcuni metodi di percussione viene indicato solamente comea suono determinato... Si definisce tamburo uno strumento musicale di forma tubolare cavo con due pelli, di cui una sul fondo, in cui il suono è prodotto percuotendo o raschiando una pelle tesa attraverso una delle due estremità del fusto e dalla reazione della seconda pelle per simpatia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Strumento fragoroso : strumento; fragoroso; strumento per misurare la luminosità delle stelle; strumento per spianare la terra; strumento d argilla; strumento a fiato può essere dolce o di Pan; strumento a fiato dal suono grave; Messo a punto come uno strumento di misura; strumento con tastiera automatica; strumento che misura la sensibilità di uno dei sensi; Un piccolo veicolo fragoroso ; Un fragoroso tamburo; fragoroso rumore di acqua che cade dall alto; Un applauso fragoroso ; Il più fragoroso scoppio; Uno strumento fragoroso ; Un rumore cupo e fragoroso ;

Cerca altre Definizioni