Lo Stato con Marrakech e Fez - Cruciverba

Fès, detta anche Fes o Fez (in berbero: Fas; in arabo: ) è una città santa del Marocco, a 350 m s.l.m., nel fondo di una fertile vallata, capoluogo della regione di Fès-Meknès. La città vecchia è, per i suoi monumenti, i suoi mercati e le sue moschee, considerata uno dei centri più attraenti di tutto il mondo islamico.

Il Marocco ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ma'ko] ), ufficialmente Regno del Marocco (in arabo: , al-Mamlaka al-Maghribiyya, ovvero "Regno maghrebino"; in berbero: , Tageldit n Lmerib), è uno Stato dell'Africa settentrionale, situato all'estremità più occidentale della regione del mondo arabo, denominata Maghreb (traducibile in "Occidente"), nonostante la popolazione che lo abita sia principalmente Amazigh (uomini liberi) popolo nativo del paese.