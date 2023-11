La definizione e la soluzione di: Sono uguali nelle gallerie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sono uguali nelle gallerie

lunga 6.555 metri, dei quali ben 2.335 sono suddivisi nelle 52 gallerie scavate nella roccia; ogni galleria è numerata e caratterizzata da una propria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono uguali nelle gallerie : sono; uguali; nelle; gallerie; sono fonti d energia elettrica; Lo sono i nativi di Famagosta e Nicosia; Ci sono gli ultravioletti; sono cento in un ettaro; Lo sono coloro che hanno imparato tutto da soli; sono doppie nella frontiera; Sono uguali nel baratto; In sezione sono uguali ; Sono uguali in soffitta; Li ha uguali il rombo; La retta che divide il cerchio in parti uguali ; Divide il cerchio in parti uguali ; nelle fragole e nell arancia; Viene espresso dai consumatori nelle ricerche di mercato; Un missile molto impiegato nelle battaglie aeree; Un insperato surplus nelle casse statali; Le insidiose fenditure nelle rocce; Sono lunghi nelle scarpe da tennis; Anguste gallerie ; Un complesso di gallerie ; Le gallerie scavate sotto le montagne; Se ne occupano molte gallerie ; Ventuno km di caverne e gallerie nel Carso;

Cerca altre Definizioni