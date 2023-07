Sono pari nel saldo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari nel saldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AD

Significato/Curiosita : Sono pari nel saldo

L'incasso alla banca/posta. l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo (m - n) dell'f24. se l'assegno postale è utilizzato per pagare tramite... ad – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) per coupé ad – codice vettore iata di air paradise ad – codice iso 3166-1 alpha-2 di andorra .ad –... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

