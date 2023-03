Un sistema per sollevare pesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sistema per sollevare pesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PARANCO

Soluzione e Curiosità per: Un sistema per sollevare pesi L'argano è una macchina che può applicare forze verticali per sollevare carichi o forze orizzontali per trascinarli. Queste forze sono impartite per mezzo di un organo di trazione (ad esempio un motore elettrico). Il paranco è una macchina semplice per sollevare pesi, caratterizzata da un bozzello fisso e uno mobile. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

