Serpente americano - Cruciverba

L'anaconda verde (Eunectes murinus (Linnaeus, 1758)), anche conosciuta come anaconda gigante, anaconda comune o sucuri, è un grande serpente non velenoso, appartenente alla famiglia Boidae, nativo del Sud America. È uno dei serpenti esistenti più pesanti, nonché uno dei più longevi. Il termine "anaconda" viene usato spesso per riferirsi a questa specie, sebbene il termine possa essere applicato anche ad altri membri del genere ...

Il Boa constrictor è un serpente appartenente alla famiglia dei Boidi, molto temuto poiché capace di uccidere anche grandi prede avvolgendole e soffocandole nelle sue spire. L'origine del nome lo si deve al termine latino bova (biscia d'acqua).