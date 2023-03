Un sedile imbottito - Cruciverba

Il divano (anche detto sofà, ottomana o, meno propriamente, canapè) è un sedile imbottito e dotato di braccioli come una poltrona, di diverse forme, in modo da poter accogliere molte persone anche contemporaneamente. È un elemento piuttosto comune dell'arredamento sia privato che pubblico moderno. Si può trovare specialmente nelle abitazioni e viene generalmente collocato in salotto; mentre nei luoghi pubblici si trova frequentemente nelle sale d'aspetto.

Una poltrona per due (Trading Places) è un film del 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis.