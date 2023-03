I secondi lo aspettano sempre all angolo - Cruciverba

Kairos (in greco antico: a), traducibile con tempo cairologico, è una parola che nell'antica Grecia significava "momento giusto o opportuno" o "momento supremo".

Il pugilato (chiamato anche con il nome francese boxe o inglese boxing) è uno sport da combattimento in cui due persone, che di solito indossano guanti protettivi e altri dispositivi di protezione (come fasce per le mani e paradenti), si affrontano colpendosi a pugni per una durata di tempo predeterminata in un apposito ring di pugilato.