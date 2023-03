Ex scuderia italiana di F. 1 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex scuderia italiana di F. 1. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TORO ROSSO

Soluzione e Curiosità per: Ex scuderia italiana di F. 1 La Scuderia AlphaTauri, nota dal 2006 al 2019 come Scuderia Toro Rosso, è una squadra corse italiana di Formula 1 con sede a Faenza, erede della Minardi dopo l'acquisto da parte dell'azienda austriaca Red Bull. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

