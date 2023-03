Si scrive con molti zeri - Cruciverba

Maurizio Fabrizio (Milano, 16 marzo 1952) è un compositore, cantante e arrangiatore italiano.

Il bilione (1000000000000 o 1012) è, nel sistema di denominazione chiamato scala lunga, il numero naturale dopo il 999999999999 e prima del 1000000000001 (cioè un milione alla seconda: 1 000 0002); spesso, all'infuori degli ambiti tecnici, viene letto come "mille miliardi", e in generale si può parlare di migliaia di miliardi (per esempio nel linguaggio giornalistico quando si comunicano le manovre finanziarie statali al grande pubblico).