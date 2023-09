Scorre a ovest di Parma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre a ovest di Parma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TARO

Significato/Curiosita : Scorre a ovest di parma

Altri significati, vedi parma (disambigua). parma (afi: /'parma/, ascolta; pärma in dialetto parmigiano) è un comune italiano di 197 151 abitanti, capoluogo... Borgo val di taro (borgtär in dialetto parmigiano; bùrgu nel dialetto locale), spesso chiamato borgotaro o borgo taro, è un comune italiano di 6 672 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

