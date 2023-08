Fa saltare il circuito elettrico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa saltare il circuito elettrico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TILT

Significato/Curiosità : Fa saltare il circuito elettrico

Il "tilt" in un contesto elettrico o tecnologico si riferisce a un'instabilità o un malfunzionamento che provoca il crollo o il saltare del circuito elettrico. È una situazione in cui un sistema o un dispositivo smette di funzionare correttamente a causa di un sovraccarico, di un errore o di un guasto interno. Questo termine deriva dall'ambiente dei giochi d'azzardo, in cui un giocatore può diventare emotivamente instabile a seguito di perdite ripetute. Analogamente, nel mondo tecnologico, il tilt rappresenta una condizione in cui il sistema perde la sua stabilità, causando interruzioni o danni.

