Salta come il grillo - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : CAVALLETTA

Soluzione e Curiosità per: Salta come il grillo Il collegio è un docu-reality trasmesso da Rai 2 dal 2 gennaio 2017, basato sul format britannico That'll Teach 'Em di Channel 4. I Celiferi (Caelifera Ander, 1936) sono un sottordine di insetti ortotteri noti con il termine generico di cavallette o locuste. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

